Минск, , 08:05 — REGNUM Подмосковный «Витязь» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Клуб «Витязь»

В составе «Витязя» шайбы забросили нападающие Александр Яремчук и Кирилл Рассказов. У «Динамо» точным броском отметился форвард Седрик Пакетт.

На сегодняшний день «Витязь» занимает шестое место в Западной конференции, на счету команды 37 очков. «Динамо» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 35 очками.

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