Пекин, 23 ноября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) используется США в качестве ловушки для подрыва экономики Европы и укрепления своего влияния на власти стран — членов сообщества. Об этом 23 ноября пишет китайская газета Global Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В материале приводится мнение профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, обвинившего Вашингтон в том, что он заставил некоторые страны Европы принять антироссийскую стратегию, что может сделать ЕС более зависимым от НАТО и США и способствовать потере им своей автономии.

«Соединенные Штаты вынашивают недобрые намерения, оказывая давление на страны — члены альянса», — отмечается в статье.

Также указывается, что в этом случае имеется в виду увеличение странами ЕС оборонных расходов. При этом отмечается, что с учётом ситуации в европейском регионе — инфляции и энергетического кризиса — рост расходов на военные цели в Европе может стать причиной ещё большей волны недовольства действиями европейских властей со стороны населения этих стран.

«В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдепартамент США осуждает ракетные удары, которые были нанесены Ираном по штабу «Курдистанской партии свободы» на севере Ирака.