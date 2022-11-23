В Башкирии приняли закон о новом порядке приемки работ по капремонту общего имущества в домах

Уфа, , 08:03 — REGNUM Порядок согласования приемки работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме уточнен в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Ремонт дома Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Сообщается, что соответствующий закон приняли депутаты республиканского парламента.

«Установлено, что если капремонт проводится на основании решения собственников, то в подписании акта приемки должны участвовать собственники помещений (точнее, лицо, уполномоченное действовать от их имени) и орган местного самоуправления», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что порядок и сроки подписания акта, а также порядок взаимодействия всех участников данного процесса будет утверждать правительство региона.

Толкачев считает, что конкретизация данной процедуры с обозначением сроков положительно скажется на качестве капремонта в многоквартирных домах.

«Приемка работ должна быть регламентирована, а сроки — четко обозначены. Собственники и органы местного самоуправления должны подписать акт или представить обоснованные возражения, если работы выполнены некачественно либо с отступлением от требований проектной документации. Если сроки необоснованно затягиваются, то и региональный оператор не может исполнять возложенные на него функции», — пояснил он.

Отмечается, что новый порядок будет действовать с 1 марта 2023 года.