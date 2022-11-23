Минск, 23 ноября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Проект соглашения с правительством России о единой промышленной политике был одобрен советом министров Белоруссии. Соответствующее постановление было опубликовано 23 ноября на национальном правовом интернет-портале с подписью премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единой промышленной политике», — сказано в документе.

Головченко уполномочил на ведение переговоров по проекту соглашения министерство промышленности. Ведомству было предоставлено право вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Кроме того, постановлением правительства Белоруссии замглавы правительства Пётр Пархомчик получил полномочия на подпись соглашения в случае достижения договорённости в пределах одобренного проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, Россия и Белоруссия смогут справиться с решением задач в сфере импортозамещения.