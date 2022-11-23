Власти Палестины заявили, что при в столкновениях на Западном берегу реки Иордан погиб подросток

Рамалла , , 07:56 — REGNUM Шестнадцатилетний подросток погиб в ходе столкновений палестинцев с израильскими военными в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан 22 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти Палестины.

С флагом Палестины (сс) Ahmed Abu Hameeda

Израиль не подтвердил факт смерти несовершеннолетнего. Кроме того, израильская сторона утверждает, что военнослужащие сами подверглись обстрелу и ответили огнем из оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в городе Дженин на территории Западного берега реки Иордан произошли массовые беспорядки, которые были спровоцированы полицейской операцией израильских спецслужб. Один человек погиб и еще несколько пострадало.

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