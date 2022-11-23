При в столкновениях на Западном берегу погиб подросток
Власти Палестины заявили, что при в столкновениях на Западном берегу реки Иордан погиб подросток
Рамалла ,
23 ноября 2022, 07:56 — REGNUM Шестнадцатилетний подросток погиб в ходе столкновений палестинцев с израильскими военными в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан 22 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти Палестины.
С флагом Палестины
(сс) Ahmed Abu Hameeda
Израиль не подтвердил факт смерти несовершеннолетнего. Кроме того, израильская сторона утверждает, что военнослужащие сами подверглись обстрелу и ответили огнем из оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в городе Дженин на территории Западного берега реки Иордан произошли массовые беспорядки, которые были спровоцированы полицейской операцией израильских спецслужб. Один человек погиб и еще несколько пострадало.
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История вопроса
Протесты в Палестине, связанные с признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля, начались 6 декабря в секторе Газа. Столкновения палестинцев с военными Израиля привели к гибели двоих человек. Далее в результате двух дней столкновений в Палестине пострадали не менее 245 человек, причем 11 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями. В настоящий момент беспорядки происходят уже во всех частях Палестинской автономии — в секторе Газа, который контролирует «радикальное» движение ХАМАС, а также на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, которые находятся под властью «умеренного» движения ФАТХ.