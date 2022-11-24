Пенза, 24 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Национальный проект «Здравоохранение» делает всё, чтобы медицинская помощь оказывалась в комфортных условиях. В Пензенской области активно ведётся обновление сети фельдшерско-акушерских пунктов. Современные амбулатории появляются даже в тех населенных пунктах, где медпомощь не оказывалась вовсе.

Минздрав Пензенской области Открытие нового ФАПа

«Получили возможность возвести здание для фельдшерского пункта в селе Березовка. Новый медицинский объект будет обслуживать более 300 человек, проживающих в селах Березовка и Токаревка, большая часть из которых — люди преклонного возраста», — пояснил главный врач Тамалинской районной больницы Андрей Лагутин.

Фельдшерский пункт в селе Березовка уже смонтирован. Он отвечает всем современным санитарно-эпидемиологическим требованиям по набору помещений и площадям. Внутри ФП находится приемный и смотровой кабинеты, процедурная, прививочная.

«В старом ФАПе не было уже ни воды, ни тепла. Кардиограмму невозможно было снять — было холодно ужасно. Когда построили новый ФАП, мы были очень рады, Следили за всем этим процессом», — поделилась пациентка Светлана Иванова.

Главный врач Андрей Лагутин добавил, что в план реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения на 2023 год включено возведение новых медицинских объектов еще в шести населенных пунктах района: поселок Степной и села Калиновка, Куликовка, Обвал, Григорьевка и Зубрилово.

В Камешкирском районе идет монтаж фельдшерско-акушерского пункта в селе Чумаево и фельдшерского пункта в селе Дьячевка.

«Рабочие уже произвели монтаж модулей, перешли к внутренней отделке и благоустройству территории. Полностью завершить работы на объектах планируется в до конца ноября текущего года», — отмечает заместитель главного врача по организации медицинской помощи населению Камешкирского района Наталья Баринова.

В Кузнецком районе модульный медицинский объект уже возведен в селе Алексеевка, ведутся внутренние отделочные работы, устанавливается крыша. Параллельно начались работы по установке фельдшерско-акушерского пункт в селе Каменка, который будет обслуживать более 500 человек прикрепленного населения.

«Новые ФАПы представляют из себя типовую модульную конструкцию с кабинетами приёма, смотровыми, процедурными и прививочными кабинетами. Завершить работы на объектах планируется в первой декаде декабря», — пояснил главный врач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.

Работы по возведению еще одного модульного медицинского объекта начались в селе Бузолево Лопатинского района. Скоро здесь появится новый фельдшерско-акушерский пункт.

«Медицинское учреждение обслуживает более 450 человек, проживающих в селах Бузовлево, Сосновка и Пасечное. По завершении работ все они будут получать первичную медицинскую помощь в удобном современном помещении», — отметил главный врач Лопатинской участковой больницы Алексей Плешаков.

В начале ноября приемка новой врачебной амбулатории состоялась в селе Пригородное Сердобского района. По количеству прикрепленного населения это самый крупный участок в районе (обслуживает более 5000 жителей сел Пригородное, Подгоренки, Байка и Салтыково).

В современном каркасно-модульном здании общей площадью 340 кв. м. предусмотрены отдельные кабинеты для работы врача-терапевта, педиатра, стоматолога, фельдшера. Отдельные помещения выделены для процедурного и физкабинета.

«Помещения и их внутренняя отделка соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Объект светлый, теплый и просторный. Важно, что для маломобильных граждан установлен пандус», — отметил главный врач Сердобской межрайонной больницы имени А. И. Настина Андрей Малахов.

Новый фельдшерско-акушерский пункт построен в селе Варварино Пензенской области. Прежнее помещение ФАПа находилось в здании бывшего детского сада, построенного в 1984 году, но благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» ФАП заменен на модульный, возобновив работу с 2022 года.

«В старом здании протекала крыша, было сыро. Фельдшер мерзла постоянно. Боялись, что лишимся медпомощи. Но женщина эта выдержала. Мы теперь мы так рады приветствовать её в новом ФАПе», — отметила жительница села Варварино Анна Шалыгина.

Фельдшерский пункт обслуживает более 370 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», строятся фельдшерско-акушерские пункты и мобильные медицинские комплексы, организовываются ежегодные профилактические медицинские осмотры в удобное для граждан время.

За пятилетку в деревнях, селах, поселках и малых городах Пензенской области запланирована установка 220 новых модульных медицинских объектов, 56 — в 2022 году.