Череповец, Вологодская область, , 07:49 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

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В составе «Динамо» шайбы забросили защитник Егор Мартынов и нападающие Александр Скоренов и Джордан Уил. У «Северстали» точными бросками отметились форвард Александр Суворов и защитник Михаил Тихонов.

На сегодняшний день «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, на счету команды 41 очко. «Северсталь» идёт на девятом месте в Западной конференции с 32 очками.

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