В Магадане отмечают снижение показателей смертности от болезней

Магадан, , 07:50 — REGNUM Власти Магадана отчитались о демографической ситуации, в частности о снижении показателей смертности. Об это сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пабло Пикассо. Смерть Касагемаса. 1901

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Участники заседания координационного совета по демографическому развитию города отметили, что по итогам девяти месяцев 2022 года по сравнению с прошлым годом в Магадане наблюдается общее снижение смертности на 14,8%.

Так, от смертность от коронавирусной инфекции снизилась в 4,3 раза, от новообразований — на 14,2%, от болезней органов кровообращения на — 5,25%, от внешних причин на 9,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в январе–сентябре 2022 года число умерших превысило число родившихся. Естественная убыль населения составила 1 594 человека.