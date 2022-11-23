Хакеры опубликовали данные более 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ

Москва, , 07:45 — REGNUM Списки курсантов и преподавателей академии СБУ, а также их личные данные опубликовала хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») 23 ноября на антифашистском портале «Немезида».

Хакер атакует Richard Patterson

Уточняется, что взлом сервера академии СБУ осуществила группа «Zаря». Всего хакеры обнародовали данные свыше 400 человек из числа тех, кто в скором времени вольётся в ряды киевских спецслужб, а также тех, кто их обучает.

Была выложена информация об учебных группах, образовательных программах, данные успеваемости курсантов. Кроме того, хакеры опубликовали адреса регистрации, телефоны, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, автомобильные номера и другую личную информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры из этой же группировки RaHDIt («Злые русские хакеры») опубликовали данные о 1500 действующих сотрудников службы внешней разведки киевского режима, включая работавших под прикрытием в 20 странах мира.

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