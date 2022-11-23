Нижний Новгород, 23 ноября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Торпедо» шайбы забросили нападающие Денис Венгрыжановский, Кирилл Воронин, Николай Коваленко и защитник Максим Федотов. У «Куньлуня» точным броском отметился форвард Девин Броссо.

На сегодняшний день «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 44 очка. «Куньлунь» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 27 очками.

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