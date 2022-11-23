Германия выведет свои войска из Мали
Представитель правительства ФРГ: контингент Германии покинет территорию Мали к маю 2024 года
Берлин,
23 ноября 2022, 07:36 — REGNUM Германия начнет вывод своих войск из Мали с середины 2023 года и завершит процесс к маю 2024 года, заявил журналистам представитель правительства Штеффен Хебестрайт.
Силы MINUSMA в Мали
(сс) Preoce
Немецкие военнослужащие находятся на территории африканской республики в рамках миссии ООН (МИНУСМА). Численность контингента составляет 1000 человек.
Большая часть военнослужащих размещена недалеко от города Гао на севере Мали. Они собирают разведданные для МИНУСМА. Хебестрайт отметил, что правительство Германии решило в последний раз продлить мандат миссии на один год с мая 2023 года.
Решение о выводе войск должен также рассмотреть бундестаг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Британия и Кот-д’Ивуар решили вывести из Мали своих военнослужащих, задействованных в миссии МИНУСМА.
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История вопроса
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.