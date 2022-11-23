Берлин, 23 ноября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Германия начнет вывод своих войск из Мали с середины 2023 года и завершит процесс к маю 2024 года, заявил журналистам представитель правительства Штеффен Хебестрайт.

(сс) Preoce Силы MINUSMA в Мали

Немецкие военнослужащие находятся на территории африканской республики в рамках миссии ООН (МИНУСМА). Численность контингента составляет 1000 человек.

Большая часть военнослужащих размещена недалеко от города Гао на севере Мали. Они собирают разведданные для МИНУСМА. Хебестрайт отметил, что правительство Германии решило в последний раз продлить мандат миссии на один год с мая 2023 года.

Решение о выводе войск должен также рассмотреть бундестаг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Британия и Кот-д’Ивуар решили вывести из Мали своих военнослужащих, задействованных в миссии МИНУСМА.