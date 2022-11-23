Школьнику выплатят компенсацию за травмы, полученные на отдыхе в летнем лагере Якутии

Сунтарский район, Якутия, , 07:48 — REGNUM Ребёнок длительное время лечился в больнице после пребывания в летнем оздоровительном лагере в Сунтарском районе Якутии. Мальчик поскользнулся на мокром полу во время эстафеты и сломал в двух местах левое предплечье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Перелом

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Лагерь функционировал на базе специализированной спортивной школы олимпийского резерва. Инцидент с травмированием ребёнка случился в августе. В прокуратуру обратилась мать ребёнка, после чего мальчик получил от учреждения компенсацию морального вреда в 100 тыс. рублей. Деньги были выплачены добровольно.

«Прокуратура обратилась в интересах мальчика в суд о взыскании компенсации морального вреда с администрации Республиканской школы, на базе которого функционировал лагерь. В период рассмотрения гражданского дела, моральный вред, причиненный ребенку, ответчиком возмещен добровольно в размере 100 000 рублей», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Самарской области в детском лагере ребенок получил травму. Шестилетний мальчик залез на горизонтальную перемычку, расположенную на лестнице на высоте 2,5 метров. Спускаясь, он не удержался и упал на землю.