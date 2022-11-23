В ходе спецоперации погиб гранатомётчик с Камчатки
В ходе спецоперации в защиту Донбасса погиб рядовой с Камчатки
Петропавловск-Камчатский,
23 ноября 2022, 07:23 — REGNUM В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб рядовой с Камчатки Саидов Руслан Садыкович. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» 23 ноября сообщил глава Мильковского района Николай Сепко.
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Саидов Руслан служил гранатомётчиком десантно-штурмового отделения.
«Непостижимая потеря. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», — написал Николай Сепко.
Как сообщало ИА REGNUM, санаторий «Бэс Чагда» в Подмосковье готов принимать на реабилитацию военнослужащих, которые возвращаются со спецоперации в защиту Донбасса. Бойцы будут проходить 20-дневный курс восстановления.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.