В ходе спецоперации в защиту Донбасса погиб рядовой с Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 07:23 — REGNUM В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб рядовой с Камчатки Саидов Руслан Садыкович. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» 23 ноября сообщил глава Мильковского района Николай Сепко.

Скорбь

Читайте также: Военнослужащие из Якутии пройдут реабилитацию в санатории в Подмосковье

Саидов Руслан служил гранатомётчиком десантно-штурмового отделения.

«Непостижимая потеря. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», — написал Николай Сепко.

Как сообщало ИА REGNUM, санаторий «Бэс Чагда» в Подмосковье готов принимать на реабилитацию военнослужащих, которые возвращаются со спецоперации в защиту Донбасса. Бойцы будут проходить 20-дневный курс восстановления.