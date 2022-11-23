В Приморье 80% мобилизованных получили по 150 тысяч рублей
Почти 6,5 тысяч участников спецоперации из Приморья получили по 150 тысяч рублей
Владивосток, 23 ноября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Более 80% приморцев, участвующих в спецоперации, получили по 150 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Приморского края 23 ноября.
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На данный момент выплаты получили 6474 мобилизованных.
«Продолжаем работать по спискам, которые направляют нам военные, и в течение ноября планируем завершить этот процесс», — пояснили специалисты.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о том, что военные пенсионеры, которые поступили на службу на более низкооплачиваемую должность, смогут сохранить предыдущий размер пенсии после увольнения со службы, внесли в Госдуму парламентарии во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным.