Сочи, Краснодарский край, , 07:17 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов оформил дубль. Ещё по шайбе забросили форварды Сергей Андронов и Степан Никулин. У «Сочи» точным броском отметился нападающий Сергей Попов.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает четвёртое место в Западной конференции, на счету команды 44 очка. «Сочи» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 16 очками.

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