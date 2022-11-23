Владивосток, 23 ноября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Коробки с тёплой одеждой, посудой и медикаментами отправят в Донбасс из Приморья. Очередную партию гуманитарной помощи собрали спортивные учреждения и спортсмены. Весь собранный груз передали в воинскую часть села Сергеевка Пограничного округа 23 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь

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Коллективы спортивных федераций и учреждений, спортсмены, тренеры и все неравнодушные жители активно присоединились к краевой акции «Приморье ZA наших. Шаг к Победе!» по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса, военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне специальной военной операции.

«Мы уже передали несколько партий с вещами, техникой, медикаментами, предметами первой необходимости в воинские части для отправки в зону СВО. Отправили очередной грузовик с гуманитарной помощью. Это очень важно — поддерживать наших ребят, выполняющих свой воинский долг по защите Отечества», — сказал замминистра физической культуры и спорта Приморья Дмитрий Граф.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко на передовой в зоне специальной военной операции вручил бойцам краевые награды за воинскую доблесть, отвагу и самоотверженность.