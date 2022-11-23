Донецк, Макеевку, Яковлевку и Пантелеймоновку обстреляли киевские каратели

Донецк, , 06:59 — REGNUM Четыре населённых пункта, включая город Донецк — столицу Донецкой народной республики (ДНР), обстреляли киевские боевики. Об этом 23 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрел населённого пункта Макеевка ВСУ был зарегистрирован в 05:22 мск. Обстрел вёлся из населённого пункта Орловка, было выпущено три снаряда калибром 155 мм. В 05:35 мск киевские боевики со стороны населённого пункта Красногоровка обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив по нему три снаряда калибром 155 мм.

Обстрел населённого пункта Яковлевка киевскими боевиками был зафиксирован в 04:55 мск со стороны населённого пункта Авдеевка. Было выпущено три снаряда калибром 152 мм. Населённый пункт Пантелеймоновка был обстрелян киевскими боевиками в 05:00 мск и в 05:42 мск со стороны населённого пункта Новгородское. Было выпущено девять снарядов калибром 152 мм.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за обстрела ВСУ водохранилища в ДНР остались без водоснабжения 24 тыс. человек.

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