Глава дипломатии ЕС заявил, что Турция не занимается обходом санкций против России

Страсбург, Франция, , 06:57 — REGNUM Турецкие власти предоставили ЕС информацию, согласно которой Турция не занимается реэкспортом товаров, запрещенных Западом к ввозу в Россию, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пленарной сессии Европарламента.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, он провел соответствующие консультации с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который передал сведения о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию.

Боррель отметил, что согласно указанным данным турецкий экспорт в РФ вырос. Вместе с тем, как подчеркнул верховный представитель, импорт из ЕС в Турцию не увеличился. Он также напомнил, что Анкара не присоединялась к санкциям Брюсселя против Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября издание Politico распространило информацию о том, что польские власти тормозят принятие решения о признании преступлением обхода санкций в Совете Евросоюза.

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