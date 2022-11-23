Санкт-Петербург, , 06:56 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

ЦСКА — СКА Андрей Пронин © ИА REGNUM

Нападающий СКА Дамир Жафяров оформил дубль. Ещё по шайбе забросили форварды Михаил Воробьёв, Никита Гусев, Захар Бардаков и Дмитрий Яшкин.

В составе ЦСКА точными бросками отметились нападающие Павел Карнаухов и Владислав Каменев.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 56 очков. ЦСКА идёт на втором месте в Западной конференции с 47 очками.

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