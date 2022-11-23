Якутск, 23 ноября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Санаторий «Бэс Чагда» в Подмосковье готов принимать на реабилитацию военнослужащих, которые возвращаются со спецоперации в защиту Донбасса. Бойцы будут проходить 20-дневный курс восстановления, сообщила 23 ноября руководитель рабочей группы Единого координационного центра по работе с ранеными Мария Сафонова.

Александр Погожев ИА REGNUM Отделение реабилитации

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«Специальная программа медицинской реабилитации для участников специальной военной операции предусматривает аппаратную физиотерапию, механотерапию, водолечение, ЛФК, терренкур, бассейн, фитотерапию. Пациентов будут вести терапевт, кардиолог, невролог, травматолог-ортопед и психотерапевт», — рассказала она.

Направление на реабилитацию военнослужащие и их родственники могут получить в Едином координационном центре по мобилизации или в министерстве здравоохранения региона. Санаторий «Бэс Чагда» расположен в сосновом бору в 25 километрах от Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы выполняют заявки на оказание помощи родственникам военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Всего помощь семьям оказали около двух тысяч раз.