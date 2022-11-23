В Буркина-Фасо вооружённые боевики убили и ограбили мирных жителей

Уагадугу, , 06:35 — REGNUM Как минимум 14 человек, включая восемь ополченцев и шесть мирных жителей погибли от рук вооружённых боевиков на севере Буркина-Фасо. Об этом 22 ноября сообщило Agence France-Presse.

Буркина-Фасо TUBS

Уточняется, что утром 21 ноября вооружённые боевики напади на деревню Сафи, расположенную рядом с городом Кая. В результате столкновения с боевиками добровольцы потеряли восемь человек.

В этот же день вооружённые люди напали на жителей одного из населённых пунктов в провинции Удалан. Боевики убили шестерых мирных жителей, а затем забрали у них автомобили и другие материальные ценности.

В Буркина-Фасо в последние три года действуют сразу несколько террористических группировок, которые нашли себе прибежище в этой стране. За это время террористы убили более тысячи человек, а 1,5 человек были вынуждены покинуть свои дома.

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