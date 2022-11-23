На севере Буркина-Фасо боевики напали на поселение и убили 14 человек
В Буркина-Фасо вооружённые боевики убили и ограбили мирных жителей
Уагадугу,
23 ноября 2022, 06:35 — REGNUM Как минимум 14 человек, включая восемь ополченцев и шесть мирных жителей погибли от рук вооружённых боевиков на севере Буркина-Фасо. Об этом 22 ноября сообщило Agence France-Presse.
Уточняется, что утром 21 ноября вооружённые боевики напади на деревню Сафи, расположенную рядом с городом Кая. В результате столкновения с боевиками добровольцы потеряли восемь человек.
В этот же день вооружённые люди напали на жителей одного из населённых пунктов в провинции Удалан. Боевики убили шестерых мирных жителей, а затем забрали у них автомобили и другие материальные ценности.
В Буркина-Фасо в последние три года действуют сразу несколько террористических группировок, которые нашли себе прибежище в этой стране. За это время террористы убили более тысячи человек, а 1,5 человек были вынуждены покинуть свои дома.
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История вопроса
Хотя население во всех странах Африки растёт высочайшими темпами, уровень неравенства и нищеты в этом регионе остаётся худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живёт относительно богато за счёт добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельских хозяйством, причём в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.
Африканские страны в большинстве случаев до сих пор не смогли преодолеть пережитки колониального хозяйства, с его слабым развитием обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и транспорта. Вмешательство же западных стран зачастую оказывается разрушительным: прогрессивные страны Африки пострадали от «Арабской весны» и иностранной интервенции, менее развитые территории используются западными корпорациями как свалки для опасных отходов.