Уагадугу, 23 ноября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Как минимум 14 человек, включая восемь ополченцев и шесть мирных жителей, погибли от рук вооружённых боевиков на севере Буркина-Фасо. Об этом 22 ноября сообщило Agence France-Presse.

TUBS Буркина-Фасо

Уточняется, что утром 21 ноября вооружённые боевики напади на деревню Сафи, расположенную рядом с городом Кая. В результате столкновения с боевиками добровольцы потеряли восемь человек.

В этот же день вооружённые люди напали на жителей одного из населённых пунктов в провинции Удалан. Боевики убили шестерых мирных жителей, а затем забрали у них автомобили и другие материальные ценности.

В Буркина-Фасо в последние три года действуют сразу несколько террористических группировок, которые нашли себе прибежище в этой стране. За это время террористы убили более тысячи человек, а 1,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.