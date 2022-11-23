Монреаль, Канада, , 06:32 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:2.

Евгений Дадонов Basevych Andrey

В составе «Баффало» дубль оформил нападающий Джефф Скиннер. Ещё по шайбе забросили защитники Расмус Далин, Хенри Йокихарью и форварды Джон-Джейсон Петерка, Алекс Так и Тейдж Томпсон.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились нападающие Коул Кофилд и Шон Монахан. Российский форвард Евгений Дадонов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 16 очков. «Монреаль» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 19 очками.

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