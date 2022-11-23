Сенатор Пушков пояснил, в чем суть вызова, который Илон Маск бросил в социальных сетях

Москва, , 06:29 — REGNUM Новый владелец компании Twitter предприниматель Илон Маск бросает вызов «стерильному единомыслию и либеральной диктатуре» в сфере социальных сетей, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Илон Маск JD Lasica

Так сенатор оценил высказывания бизнесмена об измененной политике Twitter по блокировке пользователей.

«По сути, какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей», — отметил парламентарий.

Пушков также напомнил о деятельности бывшего главы Twitter Джека Дорси, при котором был заблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

«Думаю, бывший руководитель Twitter Дорси, забанивший Трампа, продвигавший только ультралиберальную повестку и превративший Twitter в инструмент идейной диктатуры, сейчас испытывает рвотные позывы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Илон Маск обвинил агентство Associated Press в публикации ложных сведений об инциденте с падением ракеты в Польше. Несмотря на это он подчеркнул, что Twitter не может полностью ограничить доступ для таких источников.

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