Доха, 23 ноября, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Сборная Франции одержала победу над командой Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счётом 4:1.

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На девятой минуте матча счёт открыл нападающий сборной Австралии Крейг Гудвин. Однако ещё до перерыва французские футболисты смогли забить два гола, отличились полузащитник Адриен Рабьо (27) и форвард Оливье Жиру (32).

Во втором тайме французы смогли забить ещё дважды и довести счёт до крупного. На 68-й минуте отличился форвард Килиан Мбаппе, на 71-й Жиру оформил дубль.

Таким образом сборная Франции набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D. Сборная Австралии без очков находится на четвёртом месте. Также в группе выступают команды Дании и Туниса, которые в своём первом матче сыграли вничью — 0:0.

Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году в финале чемпионата мира в России французы обыграли хорватов со счётом 4:2.