Благовещенск, 23 ноября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В Приамурье узнавать о нуждах родственников военнослужащих, участвующих в спецоперации в защиту Донбасса, будут специальные кураторы. Их закрепят за семьями по распоряжению главы региона Василия Орлова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства области.

Правительство Тувы Центр помощи семьям мобилизованных

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В обязанности кураторов будет входить как минимум еженедельно узнавать о нуждах родственников бойцов. Семьям передадут номера штабов, куда они всегда могут обратиться за помощью. Также для родственников мобилизованных готовят специальные социальные паспорта, эта работа выполнена на 87%.

«Работа по оказанию помощи семьям мобилизованных должна быть организована системно. Для этого в муниципалитетах за каждой семьей должен быть закреплен куратор. Это могут быть члены штабов, депутаты, сами главы. Связываться со своими подшефными они должны минимум раз в неделю. Уточнять, есть ли проблемы, нужна ли помощь. Все вопросы будут решаться оперативно», — отметил Василий Орлов.

Пока большинство обращений поступают от семей с просьбой помочь в заготовке топлива. Поддержку оказывают через спеццентры, открытые в муниципалитетах. Всего отработано 225 заявок о помощи в подготовке к зиме.

Как сообщало ИА REGNUM, заявки на оказание помощи родственникам военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса, выполняют в Якутии добровольцы. Всего помощь семьям оказали около двух тысяч раз.