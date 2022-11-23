В Приамурье за семьями мобилизованных закрепят кураторов
Глава Амурской области потребовал организовать системную работу с родственниками военнослужащих
Благовещенск, 23 ноября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В Приамурье узнавать о нуждах родственников военнослужащих, участвующих в спецоперации в защиту Донбасса, будут специальные кураторы. Их закрепят за семьями по распоряжению главы региона Василия Орлова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства области.
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В обязанности кураторов будет входить как минимум еженедельно узнавать о нуждах родственников бойцов. Семьям передадут номера штабов, куда они всегда могут обратиться за помощью. Также для родственников мобилизованных готовят специальные социальные паспорта, эта работа выполнена на 87%.
Пока большинство обращений поступают от семей с просьбой помочь в заготовке топлива. Поддержку оказывают через спеццентры, открытые в муниципалитетах. Всего отработано 225 заявок о помощи в подготовке к зиме.
Как сообщало ИА REGNUM, заявки на оказание помощи родственникам военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса, выполняют в Якутии добровольцы. Всего помощь семьям оказали около двух тысяч раз.