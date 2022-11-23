Анкара, 23 ноября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Как минимум двадцать два человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0 на западе Турции. Об этом 23 ноября сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём Twitter.

Землетрясение

Как уточнил глава турецкого минздрава, всего в результате землетрясения в Дюздже пострадали 22 человека, состояние одного из них тяжёлое из-за прыжка с большой высоты. В город направлены бригады скорой помощи.

Коджа обещал делиться поступающей информацией и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МВД Турции подтвердило отсутствие погибших в результате землетрясения магнитудой 6,0 на западе Турции. Землетрясение было зарегистрировано в 01:08 по местному времени (04:08 мск), эпицентр располагался в 14 км на юго-восток от города Дюздже.