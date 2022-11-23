Владивосток, 23 ноября, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на передовой в зоне специальной военной операции вручил бойцам краевые награды за воинскую доблесть, отвагу и самоотверженность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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«В июле мы сформировали первую группу «Тигр». Вы были пионерами. Именно вы проложили дорогу к созданию отряда, который завоевал доверие командования 155-й бригады и командования округа, отряда, который в боях всегда мужественно и честно выполнял свой долг. За время боев никто из вас ни разу не покинул позиций, не бросил раненых товарищей. И в силу того, что отряд успешно себя зарекомендовал, решением правительства Приморья по предложению командования была разработана и утверждена Законодательным собранием медаль бойцу «Тигра», которая вручается за мужество и отвагу, проявленные в боях. И сегодня вы стали первыми, кого мы награждаем этой наградой. К медали прилагается денежное вознаграждение и краевые льготы», — сказал бойцам губернатор.

К медали «Участнику специальной военной операции. Отряд «Тигр» прилагается денежная награда в 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко в очередной раз побывал в зоне спецоперации в Донбассе.