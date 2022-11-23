Благовещенск, 23 ноября 2022, 06:08 — REGNUM Юлия и Дмитрий Гуляевы из Белогорска в Приамурье победили в ежегодном Всероссийском конкурсе «Семья года». Они воспитывают семнадцать детей, в том числе 13 — приёмных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Семью наградили почётным дипломом и Книгой памяти. Семья стала лучшей среди 355 претендентов из 85 регионов России.
Как сообщало ИА REGNUM, супруги Евгений и Марина Мухачевы из Уссурийска победили во Всероссийском конкурсе «Семья года» в 2021 году. Они стали лучшей молодой семьёй.