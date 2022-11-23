Эдинбург, Великобритания, , 05:56 — REGNUM Беженцы с территории б. УССР, размещённые на круизном лайнере в Эдинбурге, пожаловались на условия проживания и говорящий по-русски экипаж. Об этом 22 ноября сообщает издание The Daily Mail.

Круизный лайнер на набережной Circular Ксения Рябова © ИА REGNUM

Беженцев в Шотландии из-за дефицита жилья разместили на круизном судне, стоящем на якоре в местном порту Лит. Всего на судне проживают около 1500 человек. Беженцы постоянно жалуются на стеснённые условия, трудности с пособием, низкую скорость интернета. Но главная жалоба поступил на экипаж судна, который говорил на русском языке, чем вызвал гневную реакцию беженцев.

В свою лчередь, городской совет Эдинбурга отметил, что проживающие на лайнере люди не обращались ни с одной из возникших проблем в полицию или в другие ведомства.

Лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон отметил, что при нынешних темпах размещения беженцев, многие из них могут провести годы на борту круизного лайнера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество заявлений от беженцев с территории б. УССР о предоставлении убежища растет по всей Европе.

Читайте ранее в этом сюжете: На Западе создалась «ужасная» ситуация с беженцами