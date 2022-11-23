Глава МВД Турции Сойлу сообщил об отсутствии погибших из-за землетрясения на западе страны

Анкара, , 05:43 — REGNUM В результате землетрясения, которое произошло на западе Турции в ночь на 23 ноября, никто не пострадал, написал в своем микроблоге турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Турция Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Глава МВД уточнил, что это предварительная информация, полученная от спасателей и местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, магнитуда землетрясения на западе Турции составила 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 14 км к юго-востоку от города Дюздже.

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