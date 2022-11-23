Анкара, 23 ноября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. В результате землетрясения, которое произошло на западе Турции в ночь на 23 ноября, никто не пострадал, написал в своем микроблоге турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Глава МВД уточнил, что это предварительная информация, полученная от спасателей и местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, магнитуда землетрясения на западе Турции составила 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 14 км к юго-востоку от города Дюздже.