Лондон, 23 ноября, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Стремительное поражение Киева считали лучшим исходом конфликта с экономической точки зрения власти Германии, причём ещё до начала российской спецоперации. Об этом 22 ноября заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Как указал Джонсон, Германия на каком-то этапе придерживалась позиции, что если конфликт между Москвой и Киевом произойдёт, то он станет катастрофой. Поэтому, по мнению властей Германии, было бы лучше, если бы конфликт поскорее завершился, а киевский режим сдался.

Джонсон пояснил, что такой подход в Берлине объясняли множеством экономических причин.

Также экс-премьер Британии добавил, что власти Франции не верили в возможность вооружённого конфликта между Москвой и Киевом до самого последнего момента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что боевые действия на территории бывш. УССР продлятся ещё длительное время.