США осудили Иран за обстрелы Ирака
Госдепартамент США выпустил заявление с осуждением Иран из-за ударов по территории Ирака
Вашингтон,
23 ноября 2022, 05:10 — REGNUM Госдепартамент США осуждает ракетные удары, которые были нанесены Ираном по штабу «Курдистанской партии свободы» на севере Ирака, говорится в заявлении американского ведомства.
США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Речь идет об обстрелах, совершенных с 20 по 22 ноября. В Госдепартаменте называют указанные удары «неоднократными и возмутительными нарушениями территориальной целостности Ирака».
В ведомстве также призывали Иран не допустить новых угроз и дальнейших атак.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября иракские власти обвинили Анкару и Тегеран в нарушении суверенитета Ирака из-за ударов по Иракскому Курдистану.
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