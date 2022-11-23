Госдепартамент США выпустил заявление с осуждением Иран из-за ударов по территории Ирака

Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Госдепартамент США осуждает ракетные удары, которые были нанесены Ираном по штабу «Курдистанской партии свободы» на севере Ирака, говорится в заявлении американского ведомства.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет об обстрелах, совершенных с 20 по 22 ноября. В Госдепартаменте называют указанные удары «неоднократными и возмутительными нарушениями территориальной целостности Ирака».

В ведомстве также призывали Иран не допустить новых угроз и дальнейших атак.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября иракские власти обвинили Анкару и Тегеран в нарушении суверенитета Ирака из-за ударов по Иракскому Курдистану.

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