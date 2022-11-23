Сан-Франциско, США, 23 ноября, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Associated Press (AP) обвинил в публикации ложных данных в связи с инцидентом с падением ракеты в Польше американский предприниматель Илон Маск. Об этом бизнесмен и владелец Twitter написал 22 ноября на своей странице.

thierry ehrmann Илон Маск

Маск прокомментировал предложение, поступившее от одного из пользователей, о блокировке аккаунтов СМИ, распространяющих фейки. Маск пояснил, что возможности на 100% ограничить доступ для аккаунтов, продвигающих ложную информацию, на сегодняшний день нет.

«Не существует возможности полностью ограничить доступ даже для самых левых аккаунтов, продвигающих абсолютную ложь. Даже для Associated Press с их сфабрикованным отчетом о попадании российских ракет в Польшу», — указал Маск.

Также бизнесмен отметил, что такие действия служат катализатором эскалации конфликта между Москвой и Киевом и усиливают напряжённость.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что АР уволило журналиста, написавшего ошибочно о падении «российских ракет» на территорию Польши. После проверки информации выяснилось, что ракеты были запущены с территории б. УССР киевским режимом.