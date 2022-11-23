Мехико, 23 ноября, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Репортер и ведущий мексиканских радиостанций AX Noticias и Es Amor Педро Пабло Камул был застрелен в штате Веракрус в Мексике, сообщило местное агентство Latinus.

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По информации СМИ, журналист был убит в момент, когда он вел автомобиль. По данным организации Article 19, за первые восемь месяцев 2022 года в Мексике произошли 18 убийств и 331 нападение на журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в столице Гаити Порт-о-Пренс неизвестные убили гаитянского журналиста Фрица Дориласа, работавшего на радиостанции Radio Tele Megastar.