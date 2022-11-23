Лондон, 23 ноября, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Информацию о том, что Россия якобы ведёт неформальные переговоры с Киевом о прекращении боевых действий опроверг посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Такое заявление российский дипломат сделал 21 ноября в интервью вещательной корпорации BBC.

Mid.ru Андрей Келин

Как пояснил Келин, никаких неформальных переговоров с Киевом не ведётся, поскольку киевский режим крайне упрям и питает иллюзии о победе в конфликте.

«Это чистая иллюзия, это невозможно. Но Киев не может отказаться от оружия и финансирования со стороны Запада. Это проблема», — пояснил дипломат.

При этом Келин отметил, что в конечном итоге любой военный конфликт заканчивается за столом переговоров. Также дипломат напомнил, что в апреле Москва и Киев были очень близки к заключению мирного соглашения, но киевский режим принял иное решение после получения военной помощи со стороны США.

Келин призвал страны Запада прекратить снабжение Киева вооружением, так как киевские власти уже потеряли «достаточно много территории, экономический и сельскохозяйственный потенциал», а сейчас могут дополнительно лишиться и человеческого потенциала.

По словам Келина, если Запад продолжит дальше финансировать Киев, то на месте территории б. УССР «может образоваться чёрная дыра — без экономики, собственных денег и людей».