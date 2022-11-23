Группа сенаторов США призвала Пентагон передать Киеву ударные беспилотники Gray Eagle

Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Группа сенаторов Конгресса США, состоящая из представителей Демократической и Республиканской партий, призвала американского министра обороны Ллойда Остина поставить киевскому режиму разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, говорится в соответствующем обращении законодателей.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Подпись под документом поставили 16 человек. Авторы письма утверждают, что Киев, используя такие беспилотники, получит «существенную» долгосрочную выгоду.

Сенаторы считают, что поставка БПЛА в краткосрочной перспективе повысит боевые возможности ВСУ, а стратегически может «изменить ход конфликта в пользу киевского режима». В документе отмечается, что Gray Eagle якобы сочетаются с системами вооружений, которые уже есть у Киева, и обладают такими характеристиками, как «доступность, летальность и устойчивость».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября телеканал CNN передал о том, что власти США рассматривают вопрос модификации Gray Eagle, чтобы их могли использовать киевские нацисты.

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