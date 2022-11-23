Вашингтон, 23 ноября, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Группа сенаторов Конгресса США, состоящая из представителей Демократической и Республиканской партий, призвала американского министра обороны Ллойда Остина поставить киевскому режиму разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, говорится в соответствующем обращении законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Подпись под документом поставили 16 человек. Авторы письма утверждают, что Киев, используя такие беспилотники, получит «существенную» долгосрочную выгоду.

Сенаторы считают, что поставка БПЛА в краткосрочной перспективе повысит боевые возможности ВСУ, а стратегически может «изменить ход конфликта в пользу киевского режима». В документе отмечается, что Gray Eagle якобы сочетаются с системами вооружений, которые уже есть у Киева, и обладают такими характеристиками, как «доступность, летальность и устойчивость».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября телеканал CNN передал о том, что власти США рассматривают вопрос модификации Gray Eagle, чтобы их могли использовать киевские нацисты.

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