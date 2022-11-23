Вена, 23 ноября, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Пенсионеры в Австрии остались без средств к существованию из-за повышения цен на электроэнергию в несколько раз. Об этом 21 ноября сообщил новостной портал Heute.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

В пример приведена семья пенсионеров из города Линца, живущая на минимальную пенсию. Пожилая пара получила письмо от энергетической компании с уведомлением о подорожании электроэнергии на 401%.

Минимальная пенсия в Австрии составляет около 800 евро. Если учесть, что сейчас пенсионеры тратят на оплату электроэнергии 105 евро в месяц, то после повышения цены они попадут в очень стеснённые жизненные условия.

«Мы получаем минимальные пенсии, и оплачивать такие счета мы не в состоянии. Я с ужасом жду счета за электроэнергию в следующем году», — прокомментировал ситуацию один из пенсионеров.

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер не исключила, что зимой в стране может создаться критическая ситуация в сфере энергообеспечения. Как пояснила министр, сложности в энергетической сфере связаны с остановкой АЭС во Франции и дефицитом газа для выработки электроэнергии.