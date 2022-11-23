Власти Финляндии, Норвегии и Швеции подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Хельсинки, , 03:43 — REGNUM Трехстороннее соглашение об оборонном сотрудничестве было подписано Финляндией, Норвегией и Швецией, сообщило финское министерство обороны.

Шведские военные ResoluteSupportMedia

Она будет направлено на укрепление совместной обороны этих стран. Особое внимание будет уделено северным районам.

Соглашение поддерживает цели более широкого оборонного сотрудничества Северных стран — NORDEFCO. Кроме того, документ дополняет другой подобный трехсторонний договор — между Данией, Норвегией и Швецией.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября финский министр обороны Антти Кайкконен заявил, что Финляндия в 2023 году проведет 89 военных учений, в том числе международных.

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