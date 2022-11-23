Хельсинки, 23 ноября 2022, 03:43 — REGNUM Трехстороннее соглашение об оборонном сотрудничестве было подписано Финляндией, Норвегией и Швецией, сообщило финское министерство обороны.
Она будет направлено на укрепление совместной обороны этих стран. Особое внимание будет уделено северным районам.
Соглашение поддерживает цели более широкого оборонного сотрудничества Северных стран — NORDEFCO. Кроме того, документ дополняет другой подобный трехсторонний договор — между Данией, Норвегией и Швецией.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября финский министр обороны Антти Кайкконен заявил, что Финляндия в 2023 году проведет 89 военных учений, в том числе международных.
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