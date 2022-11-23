Портал An-Nashra сообщил об ударе Сирии по позициям боевиков на границе с Турцией

Дамаск, , 03:17 — REGNUM Правительственная армия Сирии совершила артиллерийский обстрел позиций поддерживаемых Турцией вооруженных формирований, которые находятся в районе Баб-эль-Хава у сирийско-турецкой границы, сообщил новостной портал An-Nashra.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям журналистов, несколько снарядов упало на территории Турции, не нанеся вреда. Источник в вооруженных силах Сирии заявил, что атака стала ответом на удары по военному аэродрому Менег в провинции Алеппо, а также на нападения на сирийских военнослужащих в городе Кобани.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что он считает необходимой для проведения встречу президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Читайте ранее в этом сюжете: Соратник президента Турции считает необходимой встречу Эрдогана и Асада