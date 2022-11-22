Вашингтон, 23 ноября, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Инцидент с падением запущенной Киевом ракеты в Польше ясно показал, что Владимиру Зеленскому страны Запада готовы простить практически всё, кроме самостоятельного решения о переговорах с Россией. Об этом рассказал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Девлин указал, что в первые часы после инцидента с ракетой при множестве неизвестных переменных Зеленский мгновенно усмотрел возможность «выпросить больше помощи» от Запада, дополнительно потребовав применить пятую статью устава НАТО. При этом опасность выхода конфликта из-под контроля и вероятность его перерастания в ядерную войну Зеленского не остановила.

Как только стало известно, что убившая двух граждан Польши ракета прилетела с территории б. УССР и принадлежала Киеву, НАТО и даже Варшава не сказали ни слова о пересмотре своей неограниченной помощи киевскому режиму. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по словам обозревателя, «чуть не вывернулся наизнанку», пытаясь найти оправдание инциденту.

По мнению Девлина, по итогам инцидента Киев получил чёткий сигнал, что его не лишат поддержки Запада, что бы ни произошло.

«Исключением будут самостоятельные попытки Киева урегулировать конфликт дипломатическим путем», — уточняет журналист. При этом Девлин указывает, что Зеленский продолжает раздувать конфликт дальше, отрицая принадлежность ракеты Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Запад перестал поощрять фантазии Зеленского о захвате освобождённых от боевиков ВСУ территорий б. УССР.