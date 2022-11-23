Боевики убили 10 военнослужащих в Чаде на границе с Нигерией

Нджамена, , 02:11 — REGNUM По меньшей мере 10 чадских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на воинскую часть на западе Чада, 22 ноября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя главы государства Браха Махамата.

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Нападение произошло на рассвете в районе озера Чад недалеко от границы с Нигерией, где джихадисты регулярно совершают атаки. Еще несколько бойцов чадской армии получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября на юге Сомали боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу Сарира и убили троих кенийских миротворцев.

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