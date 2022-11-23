США сообщили, когда вступят в силу ограничения на сделки с нефтью из России
Минфин США: ограничения на сделки с нефтью из России начнут действовать с 5 декабря
Вашингтон,
23 ноября 2022, 01:51 — REGNUM Ограничения на предоставление услуг, которые касаются сделок с нефтью из России, начнут действовать в США 5 декабря, сообщило на своем сайте американское министерство финансов.
США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Вашингтон пока разрешает своим гражданам и организациям оказывать услуги, связанные с российской нефтью при условии, если сырье закупается не выше ценового потолка.
В минфине также отметили, что некоторые разрешения по сделкам с нефтью не снимают запрета на ввоз этого энергоносителя из России в США.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не будут запрещать Индии закупать российскую нефть по ценам выше потолка, который был установлен на саммите стран G7 («Группы семи»).
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История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.