Минфин США: ограничения на сделки с нефтью из России начнут действовать с 5 декабря

Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Ограничения на предоставление услуг, которые касаются сделок с нефтью из России, начнут действовать в США 5 декабря, сообщило на своем сайте американское министерство финансов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон пока разрешает своим гражданам и организациям оказывать услуги, связанные с российской нефтью при условии, если сырье закупается не выше ценового потолка.

В минфине также отметили, что некоторые разрешения по сделкам с нефтью не снимают запрета на ввоз этого энергоносителя из России в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не будут запрещать Индии закупать российскую нефть по ценам выше потолка, который был установлен на саммите стран G7 («Группы семи»).

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