Абуджа, , 01:49 — REGNUM Как минимум 37 человек погибли в результате столкновения трёх пассажирских автобусов на северо-востоке Нигерии. Об этом 22 ноября сообщило Agence France-Presse (AFP).

Авария произошла рядом с городом Майдугури в нигерийском штате Борно. Как уточнил глава государственного агентства по безопасности дорожного движения в штате Уттен Бойи, произошло лобовое столкновение двух коммерческих пассажирских автобусов. Автобусы после столкновения загорелись, а в них врезался третий автобус.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Подтверждена гибель 37 человек. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать покрышка, лопнувшая на высокой скорости у одного из автобусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Болгарии трое полицейских получили ранения в результате масштабной аварии на кольцевой автодороге в Софии.

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