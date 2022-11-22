Абуджа, 23 ноября, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Как минимум 37 человек погибли в результате столкновения трёх пассажирских автобусов на северо-востоке Нигерии. Об этом 22 ноября сообщило Agence France-Presse (AFP).

Авария произошла рядом с городом Майдугури в нигерийском штате Борно. Как уточнил глава государственного агентства по безопасности дорожного движения в штате Уттен Бойи, произошло лобовое столкновение двух коммерческих пассажирских автобусов. Автобусы после столкновения загорелись, а в них врезался третий автобус.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Подтверждена гибель 37 человек. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать покрышка, лопнувшая на высокой скорости у одного из автобусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Болгарии трое полицейских получили ранения в результате масштабной аварии на кольцевой автодороге в Софии.