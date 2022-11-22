Лондон, 23 ноября, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Вопрос о возможном праве голосования на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» для российских зрителей остаётся открытым. Об этом 22 ноября сообщили организаторы мероприятия.

hentilpej «Евровидение»

На сайте организации сказано, что в 2023 году на конкурсе «Евровидение» впервые смогут проголосовать за понравившегося исполнителя не только зрители стран-участниц, а вообще все желающие, независимо от страны проживания. Никаких отдельных заявлений по России сделано не было.

В то же время официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Давид Гудман рассказал ТАСС, что список стран, жители которых получат право голосования, будет опубликован перед началом конкурса.

Из противоречивых заявлений организаторов пока неясно, каким будет окончательное решение по праву голосования на конкурсе. Кроме того, согласно заявлению ЕВС, был изменён ряд правил конкурса в связи с грубыми нарушениями, которые были допущены на мероприятии в 2022 году.

В списке стран, допущенных организаторами к участию в конкурсе, нет России и Белоруссии. При этом российские телеканалы вышли из Европейского вещательного союза в знак протеста против недопуска к конкурсу российских участников в 2022 году.

Напомним, конкурс «Евровидение-2023» состоится в Ливерпуле в мае 2023 года. По правилам конкурса, он проводится в стране, занявшей первое место в предыдущем году. Победителем конкурса в 2022 году стал киевский коллектив Kalush Orchestra с песней «Стефания». Однако организаторы конкурса отказали Киеву в праве проведения мероприятия из-за проблем с обеспечением безопасности участников и гостей. Право проведения конкурса получила Великобритания, занявшая второе место.