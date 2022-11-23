NASA отменило запуск корабля Cargo Dragon 2 к МКС из-за плохих погодных условий

Майами, США, , 01:22 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon 2, который должен был пополнить запасы на Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте агентства.

Falcon 9 NASA

Такое решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий. Старт должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида)

Запуск отменили за две минуты до времени взлета. Повторная попытка старта Cargo Dragon 2 может быть осуществлена 26 или 27 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября NASA запустило сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System (SLS) с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis 1. 22 ноября аппарат добрался до Луны.

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