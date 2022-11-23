Запуск Cargo Dragon 2 к МКС отменили
NASA отменило запуск корабля Cargo Dragon 2 к МКС из-за плохих погодных условий
Майами, США,
23 ноября 2022, 01:22 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon 2, который должен был пополнить запасы на Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте агентства.
Такое решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий. Старт должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида)
Запуск отменили за две минуты до времени взлета. Повторная попытка старта Cargo Dragon 2 может быть осуществлена 26 или 27 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября NASA запустило сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System (SLS) с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis 1. 22 ноября аппарат добрался до Луны.
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История вопроса
В период с 1957 по 1975 годы СССР и США соперничали по освоению космоса. За этот период СССР осуществил первый в мире запуск космического спутника, первый в мире полёт человека в космическое пространство, первый в мире выход человека в открытый космос, первую в мире мягкую посадку на Луну. Первая женщина космонавт тоже была из СССР.
США оказались первыми на Луне. Это произошло 20 июля 1969 года.
После распада СССР Россия стала сдавать позиции в космической индустрии. В 2016 году была введена Федеральная космическая программа, которая к 2025 году, призвана улучшить текущие положение дел.
В настоящее время в космической отрасли укрепляет позиции Китай, в период с 1990 по 2012 год Китай вывел 43 спутника на орбиту, а с 2010 года производит большее количество космических запусков, чем США, уступая только России.